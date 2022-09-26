Мурашко и Кравцов прибыли в Ижевск после стрельбы в школе

Михаил Мурашко и Сергей Кравцов прибыли в Ижевск после стрельбы в школе №88

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и министр просвещения Сергей Кравцов прибыли в Ижевск, где в школе №88 в понедельник, 26 сентября, произошла стрельба. Об этом сообщает ТАСС.

По данным корреспондента информагентства, главы министерств прибыли в Удмуртию спецбортом МЧС. Вместе с ними в самолете находились медики и психологи.

Ранее сообщалось о вылете спецборта МЧС в республику. Ил-76 доставит пострадавших в столицу, он оснащен модулями для перевозки раненых.

Стрельба в удмуртской школе произошла утром в понедельник, 26 сентября. По данным главы республики Александра Бречалова, погибли 13 человек, среди которых девять детей. Пострадали 23 человека, 20 из них — несовершеннолетние. При этом в Следственном комитете впоследствии сообщили об увеличении числа погибших до 15.

В республике после случившегося с 26 по 29 сентября объявлен траур. Нападавшим оказался житель Ижевска Артем Казанцев — он покончил с собой. Мужчина 1988 года рождения ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере.