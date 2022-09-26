Медики сообщили о состоянии пострадавших при стрельбе в ижевской школе детей

Главврач заявил, что 9 детей, пострадавших при стрельбе в Ижевске, находятся в реанимации

Девять детей, которые пострадали в результате стрельбы в школе №88 в Ижевске, сейчас находятся в реанимации. Об этом заявил главврач больницы, пишет РИА Новости.

До этого министр здравоохранения России Михаил Мурашко и министр просвещения Сергей Кравцов прибыли в Ижевск. Глав министерств доставили в Удмуртию спецбортом МЧС. Вместе с ними в самолете находились медики и психологи.

По последним данным, при стрельбе в школе № 88 в Ижевске погибли 17 человек, пишет издание Baza в Telegram-канале. Также 23 человека получили ранения.

В СК России выяснили, что нападавшим оказался выпускник этого учебного заведения Артем Казанцев. Он покончил с собой. У Казанцева не было разрешения на оружие.

О происшествии в школе в Удмуртии стало известно утром в понедельник, 26 сентября. Стрельба началась во время уроков, когда мужчина в черном костюме с нацистской символикой на одежде ворвался в школу № 88 на Пушкинской улице.

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил в регионе трехдневный траур.