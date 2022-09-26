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Реакцию стран мира на референдумы в ЛНР и ДНР оценили

Аналитик Асафов: некоторые страны мира могут начать политический торг вокруг референдумов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Несмотря на присутствие международных наблюдателе на референдумах в Донбассе, многие страны не признают их результаты, считает политический аналитик Александр Асафов. Реакцию других государств на итоги референдумов он оценил в разговоре с «Лентой.ру».

Анкара отказывается признавать вступление Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав России, как этом было и с Крымом. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Было очевидно, что по итогам выборов в народных республиках будет понятная позиция западных стран, — сказал Асафов. — Они до сих пор не признали Крым, хотя ситуация там была очевидная. То, что Турция имеет свою специфическую позицию по тому же Крыму давно известно, естественно, что эта позиция распространится и на текущий референдум».

С Белорусией, по словам аналитика, все несколько сложнее: для президента страны Александра Лукашенко признание новых территорий России — вопрос политического торга.

Опять же, как и с Крымом — мы помним его гибкую позицию по этому вопросу. Для него это тема для переговоров. Несмотря на то, что президент Белоруссии и сам находится в довольно сложной ситуации, он всегда оставляет для себя какие-то пути.

Александр Асафованалитик

«Что касается самого референдума, то исторический выбор людей там уже сделан, это мы видим по предварительным цифрам явки. Непризнание западным миром никак не влияет на выбор и жизнь этих людей», — уверен собеседник «Ленты.ру».

Он добавил, что на референдуме сейчас присутствует множество международных наблюдателей: из ЮАР, Конго, Бразилии, Уругвая, других стран Латинской Америки.

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«Все наблюдатели с большим опытом. И они подчеркивают в своих комментариях, что процедура голосования проходит легитимно. Вопрос только в правительствах этих стран: займут ли они позицию наблюдателей или предпочтут политический торг. Наблюдатель из ЮАР, Кулеканн Мондли Скосана, кстати, обратил внимание на то, что на голосовании по украинскому вопросу в ООН большинство представителей африканских стран голосовать отказалось, что само по себе демонстрирует их позицию», — заключил Асафов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что мир никогда не признает Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонскую и Запорожскую области частью России. До этого аналогичное мнение высказали глава ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и ряд других западных лидеров.

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Наталия Белова
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