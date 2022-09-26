Турция отказалась признавать вступление ДНР и ЛНР в состав России

Глава МИД Турции заявил, что Анкара не признает вступление ДНР и ЛНР в состав России

Анкара отказывается признавать вступление Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав России, как этом было и с Крымом. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС.

«Мы заявляли и заявляем РФ, что не признаем аннексию Крыма. Не признаем и итоги референдумов, которые проходят на территории Украины. Мы уже выражали свое беспокойство и позицию по данному поводу», — указал министр.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что мир никогда не признает Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонскую и Запорожскую области частью России. До этого аналогичное мнение высказали глава ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и ряд других западных лидеров.