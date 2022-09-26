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Бывший участник КВН описал Маслякова словами «магический человек»

Экс-участник КВН Макаров заявил, что Масляков является человеком с сильной энергетикой
Александр Масляков

Александр Масляков. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Популярный телеведущий и певец, бывший участник команды КВН «Сборная Камызякского края» Вячеслав Макаров описал руководителя телеигры Александра Маслякова словами «магический человек». Своим комментарием он поделился в интервью журналистке Лауре Джугелии, доступном на YouTube.

Джугелия отметила, что многие зрители считают, что Масляков — строгий человек. В ответ Макаров заявил, что о руководителе КВН существует много заблуждений. «Про него столько ходит баек, столько вообще каких-то историй и мифов, но ничем не доказанных, не подтвержденных. Со мной этих мифов не случилось», — развеял он слухи о телеведущем.

По словам экс-участника КВН, Масляков является «магическим человеком», который обладает сильной энергетикой. «Каждое его сказанное слово бьет точно в цель. Он тебе скажет, а потом весь день ходишь и думаешь, что бы это могло значить», — высказался он.

В том же интервью Макаров рассказал, что в КВН не существовало списка запретов для шуток, однако Масляков мог вычеркнуть какой-либо номер из-за цензуры. О том, что на какие-то темы лучше не шутить, команды узнавали в процессе редактуры, отметил он.

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Олег Давыдов
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