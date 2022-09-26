Бывший участник КВН рассказал о цензуре в телеигре

Экс-участник КВН Макаров заявил, что Масляков мог вычеркнуть номер команды из-за цензуры

Популярный телеведущий и певец, бывший участник команды КВН «Сборная Камызякского края» Вячеслав Макаров заявил, что в телеигре не существовало списка запретов для юмора, однако ее руководитель Александр Масляков мог вычеркнуть какой-либо номер из-за цензуры. Об особенностях редактуры юмора в программе он рассказал в интервью журналистке Лауре Джугелии, видео доступно на YouTube.

Макаров указал, что Масляков просматривает все номера для передачи и может вычеркнуть какой-то из них для выступления. «[Масляков] может посчитать, что это несмешно. Либо это не подходит по тематике, допустим, игры. Либо это идет в противовес какой-то цензуре. Допустим, про эту тему нельзя шутить. Я помню, что 2013 год (...), это был, по-моему, последний год, когда мы вообще хоть как-то шутили про религию», — высказался экс-кавээнщик.

Он добавил, что с 2013 года не слышал в КВН ни одной шутки о вероисповедании (в 2013 году президент Владимир Путин подписал поправки в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие наказание за оскорбление чувств верующих — прим. «Ленты.ру»).

Собеседник журналистки подчеркнул, что в КВН не существовало списка запретов для юмора. По его словам, о том, что на какие-то темы лучше не шутить, коллективы узнавали в процессе редактуры. «[Нам говорили]: "Вот это не надо, это не надо, а это вот классный номер, но поменяйте чуть-чуть концовку, чтобы она не была острополитической или острорелигиозной". И все. Какие-то такие были, рекомендательного характера советы», — вспомнил телеведущий.

Макаров отметил, что в последней игре КВН, которую он смотрел, присутствовали шутки на злободневные политические темы, которые показались ему более острыми, нежели в период его участия в программе. Телеведущий предположил, что в передаче могло произойти послабление цензуры.

Ранее бывший капитан команды КВН «Парапапарам» и стендап-комик Иван Абрамов рассказал, что в КВН его сильно раздражала «фильтрация» шуток. Юморист также признался, что последний сезон в «Клубе веселых и находчивых» он играл «через не хочу».