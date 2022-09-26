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Минздрав сообщил об оказании помощи пострадавшим после стрельбы в школе Ижевска

В Минздраве заявили, что помощь пострадавшим в школе в Ижевске оказывают 14 бригад скорой

Фото: РИА Новости

Медицинскую помощь пострадавшим при стрельбе в школе № 88 в Ижевске оказывают 14 бригад скорой помощи, организованы телемедицинские консультации. Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в Ижевск направили группу специалистов Минздрава для помощи раненым.

До этого глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщал, что в Удмуртию направили группу специалистов.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что нападавший на школу № 88 в Ижевске застрелился, его личность пока не установлена.

О происшествии в школе в Удмуртии стало известно в понедельник, 26 сентября. По последним данным, в результате происшествия погиб охранник образовательного учреждения, кроме того, жертвы есть среди детей.

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Анна Щербакова
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