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Австрийцы отреагировали на слова Зеленского об отсутствии блефа в речи Путина

Австрийцы призвали прекратить поставки Киеву после реакции Зеленского на заявление Путина
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Читатели австрийского новостного портала Oe24 отреагировали на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что президент России Владимир Путин не блефует, когда говорит о ядерном оружии. Своим мнением на эту тему они поделились в аккаунте издания в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Voja Sto отметил, что «каким бы ни был исход, ЕС уже проиграл». В свою очередь, Brigitte Urban посчитала, что «Евросоюз должен, наконец, прекратить поставлять оружие [Киеву], и тогда этот кошмар скоро закончится».

«Американцы должны прятаться, сохранять спокойствие и не подливать масла в огонь. Путин пригрозил применить ядерное оружие только в том случае, если существование России будет под угрозой», — высказался Dobrivoje Kozokic.

А пользователь He AN добавил: «[Глава Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен снова пошлет много поцелуев и много денег [Украине], которые на самом деле принадлежат европейским государствам...»

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26 мая 2022

В понедельник, 26 сентября, немецкая газета Die Welt сообщила, что Зеленский серьезно отнесся к речи Путина о ядерном оружии.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил об отсутствии блефа в словах Путина о защите России ядерным оружием. Он также выразил надежду на то, что «наступит мир и все сделают все от них зависящее, чтобы найти компромиссное решение». По его словам, это «намного лучше, чем ждать поражения другой стороны».

21 сентября Путин предостерег страны, которые пытаются шантажировать Москву ядерным оружием. Говоря об упомянутых государствах, лидер отметил, что они «должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону». Кроме того, Путин объявил о проведении в России частичной мобилизации.

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Варвара Кошечкина
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