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Американский истребитель шестого поколения получит «армию дронов»

Министр ВВС США Кендалл: истребитель шестого поколения NGAD сможет управлять дронами

Фото: Drew Angerer / Getty Images

Американский истребитель шестого поколения, который создают в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD), сможет управлять собственной «армией дронов», пишет The National Interest.

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл сообщил, что семейство систем следующего поколения сможет управлять пятью бесплотными летательными аппаратами Collaborative Combat Aircraft (CCA) одновременно. Это позволит рассредоточить узлы наблюдения и увеличить возможности средств разведки.

Как пишет издание, информация о характеристиках беспилотников недоступна по соображениям безопасности либо из-за того, что разработку не завершили. Линейку дронов могут представить раньше, чем завершится работа над пилотируемым самолетом. В семейство аппаратов войдут ударные и разведывательные дроны.

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По словам помощника министра ВВС США Эндрю Хантера, если NGAD будет готов к концу десятилетия, то CCA представят «скоро».

В августе в публикации 19FortyFive отметили, что истребитель, создаваемый в рамках программы NGAD, предназначен для замены самолета пятого поколения F-22 Raptor.

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Даниил Иринин
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