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В США раскрыли задачи истребителя шестого поколения

19FortyFive: истребитель NGAD создается США для борьбы с Россией и Китаем

Кадр: Military News / YouTube

Истребитель шестого поколения, создаваемый Военно-воздушными силами (ВВС) США в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD), предназначен для замены самолета F-22 Raptor и будущего противостояния с Китаем и Россией. Задачи нового истребителя раскрыло американское издание 19FortyFive.

«Программа NGAD должна будет идти в ногу с усилиями Китая по созданию истребителей шестого поколения и опережать конкурентов в ближайшие годы», — говорится в публикации.

Издание напоминает, что создаваемый в рамках NGAD истребитель сможет управлять роем беспилотных ведомых, управление которыми планируется осуществлять посредством системы искусственного интеллекта. В публикации утверждается, что этот самолет сможет, в частности, помочь защитить Японию от Северной Кореи и Китая.

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По мнению американского оборонного аналитика Джона Венейбла, истребитель NGAD предназначен для завоевания превосходства в воздухе в борьбе против равного противника. Основной проблемой самолета эксперт назвал его высокую стоимость.

В августе издание The Drive сообщило, что ВВС США начали работы по двигателю для истребителя шестого поколения, заключи контракты с компаниями Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Electric и Pratt & Whitney.

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Иван Потапов
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