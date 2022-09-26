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В МИД России высказались о возможности применения ядерного оружия

Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия не меняла подход к применению ядерного оружия

Фото: Shutterstock

Россия не меняла подход к возможности применения ядерного оружия, его использование все так же задано российской военной доктриной и принятой концепцией ядерного сдерживания. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков в эфире «Первого канала».

«Как мы неоднократно отмечали и публично, и в контактах с американцами, никаких изменений российских доктринальных подходов к этой теме не произошло, все остается в том же русле и в тех же рамках, которые заданы нашей военной доктриной, а также основами государственной политики в области ядерного сдерживания», — высказался дипломат.

Также Рябков добавил, что агрессивная политика США может стать причиной, которая изменит концепцию применения ядерного оружия в будущем. «Работа стала другой. Мы занимаемся в прямом смысле слова управлением кризисом, все более острым, все более тревожным поведением американцев приходится заниматься постоянно», — указал дипломат.

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Виктория Кондратьева
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