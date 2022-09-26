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Протестующие поставили палатки у администрации президента Молдавии

РИА Новости: протестующие установили палатки перед администрацией президента Молдавии

Фото: Дмитрий Осматеско / РИА Новости

Протестующие смогли поставить дополнительные палатки в центре Кишинева, перед администрацией президента Молдавии, заявил один из лидеров протеста Раду Бушилэ. Его слова передает РИА Новости.

«После вчерашней акции протеста и споров с полицейскими, которые не разрешили нам устанавливать палатки во дворе администрации президента, палаточный городок все-таки получил свое продолжение. Нам удалось установить 10 или 12 палаток у ограды "президентуры"», — сказал он.

Бушилэ подчеркнул, что борьба продолжается.

Ранее молдавская полиция забрала у митингующих матрасы и палатки, которые предназначались для ночлега на улице. «Есть уверенность, что победим, несмотря на трудности и различные козни», — сообщил один из протестующих.

Лидер молдавской партии «Шор» Илан Шор призвал все оппозиционные силы республики выйти на протесты против правительства Майи Санду 18 сентября. Вскоре стало известно, что оппозиция намерена проводить протесты до полной отставки властей страны.

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Кристина Есикова
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