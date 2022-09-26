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Полиция Парижа разогнала слезоточивым газом демонстрантов у посольства Ирана

Полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов у посольства Ирана в Париже

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Полиция применила слезоточивый газ для разгона нескольких сотен демонстрантов у посольства Ирана в Париже. Об этом сообщает телеканал TF1.

Отмечается, что протестующие пытались прорвать полицейский кордон и ворваться в дипломатическое представительство.

Кроме того, телеканал сообщил, что в Париже прошли две демонстрации в поддержку протестующих в Иране. Акции протеста также состоялись в Марселе, Бордо, Страсбурге, Лионе и Рене.

16 сентября в Иране скончалась 22-летняя Махса Амини, которую избили за неподобающий внешний вид. Девушка приехала в Тегеран из Иракского Курдистана, чтобы навестить родственников. В городе ее задержал специальный отряд полицейских, следящий за соблюдением шариатских норм. В свою очередь, начальник полиции Большого Тегерана Сардар Хусейн Рахими признал смерть девушки несчастным случаем.

Президент республики Ибрахим Раиси назвал происходящие в стране события бунтом и пообещал «разобраться с теми, кто выступает против безопасности и спокойствия страны». По данным местного телевидения, за неделю беспорядков был убит как минимум 41 человек.

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Марина Совина
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Полиция Парижа разогнала слезоточивым газом демонстрантов у посольства Ирана
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