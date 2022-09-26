Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль ответил на вопрос об обращении Путина к парламенту 30 сентября

Песков не подтвердил информацию об обращении президента Путина к парламенту 30 сентября

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Пресс-секретарь Дмитрий Песков не подтвердил информацию об обращении президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию 30 сентября. Слова представителя Кремля приводит РИА Новости.

«Нет, не могу», — сказал Песков в ответ на вопрос, может ли он подтвердить информацию о готовящемся выступлении главы государства перед парламентом России.

Ранее Песков заявил, что послание Путина Федеральному Собранию состоится до конца года. По его словам, прямая линия с главой государства также состоится.

24 сентября РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте сообщило, что Путин может выступить с посланием к Федеральному Собранию 30 сентября.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Раненный при стрельбе в ижевской школе ученик рассказал о нападении
Стали известны детали нового российского мегапроекта
Падение индекса Мосбиржи объяснили
Глава Удмуртии назвал число погибших при стрельбе в школе Ижевска
ФСБ сообщила о выдвижении БТР к границе с Грузией
Россиянин изнасиловал бывшую сожительницу и застрелил ее знакомого
Власти рассказали о мерах охраны в ижевской школе
В России рассказали о создании беспилотников на основе наработок по Су-47
Названо количество уехавших из России IT-специалистов
Ким Кардашьян высмеяли в сети за нелепую походку в облегающем платье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.