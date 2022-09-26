Кремль ответил на вопрос об обращении Путина к парламенту 30 сентября

Песков не подтвердил информацию об обращении президента Путина к парламенту 30 сентября

Пресс-секретарь Дмитрий Песков не подтвердил информацию об обращении президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию 30 сентября. Слова представителя Кремля приводит РИА Новости.

«Нет, не могу», — сказал Песков в ответ на вопрос, может ли он подтвердить информацию о готовящемся выступлении главы государства перед парламентом России.

Ранее Песков заявил, что послание Путина Федеральному Собранию состоится до конца года. По его словам, прямая линия с главой государства также состоится.

24 сентября РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте сообщило, что Путин может выступить с посланием к Федеральному Собранию 30 сентября.