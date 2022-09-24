Названа возможная дата выступления Путина с посланием к Федеральному собранию

Президент России Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 30 сентября

Президент России Владимир Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию 30 сентября. Возможную дату обращения российского лидера называет РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте.

О том, что послание Федеральному Собранию могут отложить на осень, стало известно в июле. Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что послание состоится до конца года. При этом он добавил, что большая пресс-конференция и прямая линия с главой государства также состоятся.

21 сентября Песков сообщил об отсутствии точных сроков оглашения послания Путина. «Пока точных планов нет, будем вас информировать своевременно», — сказал пресс-секретарь президента России.