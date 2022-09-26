Песков оценил количество фейков о частичной мобилизации

Дмитрий Песков сообщил о большом количестве фейков о частичной мобилизации в сети

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал крайне аккуратно относиться к информации о частичной мобилизации в сети. Официальный представитель Кремля оценил количество фейков на тему спецоперации и частичной мобилизации в интернете, передает ТАСС.

«Надо очень, очень аккуратно относиться ко всем спискам, ко всем сливам, скажем так. И противники наши, враги наши работают, вбрасывают это. И наши домашние "истерики" это делают. Поэтому здесь нужно очень, очень аккуратно относиться. Фейков больше, чем правды», — сказал он.

25 сентября член Общественной палаты, исполнительный директор Национального центра помощи детям, глава Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина сообщила, что количество фейков о частичной мобилизации в России достигло 2,1 миллиона.

Роскомнадзор 21 сентября пригрозил СМИ блокировкой за фейки о частичной мобилизации и призвал использовать официальные источники информации при освещении мобилизационных мероприятий на территории России.

21 сентября президент России Владимир Путин в специально обращении к россиян объявил о проведении частичной мобилизации. По словам главы государства, в первую очередь призываться будут те, кто ранее уже проходил службу в российских Вооруженных силах, а также имеет определенные военно-учетные специальности и необходимый опыт.