Кравцов выехал в Ижевск после стрельбы в школе

Министр просвещения Кравцов отправился в ижевскую школу, где произошла стрельба

Министр просвещения Сергей Кравцов выехал в ижевскую школу, где ранее в понедельник, 26 сентября, произошла стрельба. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства «Большая перемена».

«Министр просвещения России Сергей Кравцов выехал в ижевскую школу, где произошла стрельба», — говорится в сообщении.

Также там уточнили, что ведомство окажет необходимую психологическую помощь родственникам и близким погибших в результате трагедии, а также пострадавшим.

О стрельбе в российской школе стало известно утром в понедельник, 26 сентября. На место происшествия прибыл глава региона Александр Бречалов. Он впоследствии сообщал, что погиб охранник, также есть жертвы среди детей и раненые.

Во время стрельбы погибли 13 человек, в том числе семь детей и шесть взрослых. Известно, что нападавший покончил с собой. Его личность сейчас устанавливается. Отмечается, что у нападавшего на одежде была видна нацистская символика красного цвета.