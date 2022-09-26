Названо количество подлежащих мобилизации людей в российском регионе

Власти Вологодской области заявили, что мобилизация затронет более двух тысяч резервистов

Более двух тысяч резервистов подлежат призыву в рамках частичной мобилизации в Вологодской области. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правительства российского региона Эдуард Зайнак во время прямой трансляции оперативного совещания, которое доступно на странице губернатора области Олега Кувшинникова во «ВКонтакте».

«Всего в Вологодской области необходимо призвать 2129 человек, в том числе 181 офицера», — сказал представитель власти.

По словам и.о. председателя правительства, уже отправлены в войска 788 граждан, что составляет 36,6 процента от плана. Среди них есть 41 офицер. Тех, кого мобилизовали, отправят в Кострому для комплектования воинских подразделений.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что частичную мобилизацию необходимо проводить по критериям, озвученным президентом России Владимиром Путиным. По словам политика, никаких ошибок и исключений быть не должно, а главы российских городов и районов обязаны нести за это ответственность.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.