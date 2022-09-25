Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Глава российского региона призвал проводить мобилизацию по критериям Путина

Глава Дагестана Меликов призвал проводить частичную мобилизацию по критериям Путина
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Частичную мобилизацию необходимо проводить по критериям, озвученным президентом России Владимиром Путиным, призвал глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram.

«Я уже ранее говорил об этом, но повторю снова: частичная мобилизация должна проходить строго по объявленным президентом критериям. В последних указах главы государства черным по белому написано, кого сегодня мобилизуют», — высказался глава региона.

По словам политика, никаких ошибок и исключений быть не должно, а главы российских городов и районов обязаны нести за это ответственность. Также Меликов потребовал немедленно исправить случаи, когда призывали тех, кто не попадал под критерии частичной мобилизации: студентов, многодетных отцов и «никогда не державших в руках автомат».

«В начале мобилизации такие ошибки имели место в том числе потому, что некоторые граждане несвоевременно уведомляли военкоматы об обстоятельствах, дающих им отсрочку», — сказал Меликов, добавив, что, помимо имеющих место фактов, есть и фейковые вбросы, распространяемые противником.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в военкоматах нескольких районов региона неправильно оформили документы призванных в рамках частичной мобилизации россиян. Губернатор подчеркнул, что насчитал около десяти неправильно оформленных документов.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Стали известны задачи для мобилизованных россиян
Сербия объяснила отказ капитана команды надеть повязку в поддержку Украины на ЧМ
Россияне обсудили качество дорог в СССР
Сильный пожар произошел на велосипедном заводе в Италии
Глава российского региона призвал проводить мобилизацию по критериям Путина
52-летняя актриса показала фигуру в бикини
Пелоси освистали во время выступления на музыкальном фестивале
Зеленский оценил возможность переговоров с Россией после референдумов
Заявление Шольца об опасности отправки вооружений Украине объяснили
В ЛНР признали состоявшимся референдум о вхождении в состав России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.