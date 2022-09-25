Глава российского региона призвал проводить мобилизацию по критериям Путина

Глава Дагестана Меликов призвал проводить частичную мобилизацию по критериям Путина

Частичную мобилизацию необходимо проводить по критериям, озвученным президентом России Владимиром Путиным, призвал глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram.

«Я уже ранее говорил об этом, но повторю снова: частичная мобилизация должна проходить строго по объявленным президентом критериям. В последних указах главы государства черным по белому написано, кого сегодня мобилизуют», — высказался глава региона.

По словам политика, никаких ошибок и исключений быть не должно, а главы российских городов и районов обязаны нести за это ответственность. Также Меликов потребовал немедленно исправить случаи, когда призывали тех, кто не попадал под критерии частичной мобилизации: студентов, многодетных отцов и «никогда не державших в руках автомат».

«В начале мобилизации такие ошибки имели место в том числе потому, что некоторые граждане несвоевременно уведомляли военкоматы об обстоятельствах, дающих им отсрочку», — сказал Меликов, добавив, что, помимо имеющих место фактов, есть и фейковые вбросы, распространяемые противником.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в военкоматах нескольких районов региона неправильно оформили документы призванных в рамках частичной мобилизации россиян. Губернатор подчеркнул, что насчитал около десяти неправильно оформленных документов.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.