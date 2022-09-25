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Российский губернатор заявил о неправильно оформленных документах мобилизованных

Белгородский губернатор Гладков заявил о неправильном оформлении документов мобилизованных
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В военкоматах нескольких районов Белгородской области неправильно оформили документы призванных в рамках частичной мобилизации россиян. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Пока ехал, прочитал в некоторых Telegram-каналах о том, что якобы неправильно оформлены документы в паре районов: Красногвардейском районе и Шебекинском округе. Оказалось все гораздо хуже», — написал он.

Губернатор подчеркнул, что он уже насчитал около десяти неправильно оформленных документов. На данный момент власти региона разбираются в ситуации совместно с военным комиссариатом Белгородской области.

«Сотрудники военкомата уже выехали на место. Но, конечно, такого не должно быть!» — заключил он.

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Ранее Гладков сообщил, что власти области помогли 75 местным жителям, которых незаконно призвали в рамках частичной мобилизации. Среди них были студенты и представители важных для экономики и региона профессий.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

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Никита Абрамов
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