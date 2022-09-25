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Власти российского региона помогли десяткам незаконно призванным гражданам

В Белгородской области власти помогли 75 незаконно призванным при частичной мобилизации

Фото: Shutterstock

Власти Белгородской области помогли 75 местным жителям, которых незаконно призвали в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В каких-то случаях военкоматы призывали студентов, в каких-то — представителей важных для экономики и региона профессий. Каждую жалобу персонально отработали с военкоматом», — написал глава области.

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В результате, пояснил Гладков, власти смогли помочь 75 гражданам «при полном понимании и содействии военкомата». Губернатор добавил, что держит данную ситуацию на личном контроле.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

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Никита Абрамов
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