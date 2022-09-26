Призывник раскрыл подробности стрельбы в российском военкомате

Очевидец стрельбы в военкомате Усть-Илимска: выстрелы начались во время инструктажа

Очевидец стрельбы в военкомате Усть-Илимска Сергей Шевченко рассказал, что выстрелы начались во время инструктажа в актовом зале. В разговоре с «Лентой.ру» он раскрыл подробности о произошедшем.

В Иркутской области следователи возбудили дело в отношении 25-летнего россиянина, устроившего стрельбу в военкомате в городе Усть-Илимск. Стрелку вменяют статьи 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 222 («Незаконное хранение и ношение оружия») УК РФ.

«Мы пришли в военкомат, отдали документы. Военком повел часть в актовый зал. Там он начал рассказывать о ситуации в стране. Затем с места подскочил стрелок. После этого он выстрелил в военкома», — сказал очевидец.

Шевченко добавил, что после первого выстрела он упал на пол, а когда прозвучал второй, то побежал на выход из актового зала. Очевидец заявил, что устроивший стрельбу был среди мобилизованных и слушал инструктаж вместе со всеми.

Также Шевченко сообщил, что после стрельбы объявлений об отмене или переносе военных сборов не было.

«Нас всех вывели из военкомата после произошедшего. Затем спросили: "Кто мобилизованные?" И начали заводить обратно по 15 человек. Военники мы уже сдали, вся информация уже в военкомате — скрываться намерений не было», — добавил он.

Очевидец добавил, что он находится в Следственном комитете России (СКР), где дает свои показания. После этого он отправится обратно в военкомат.

О стрельбе стало известно утром 26 сентября. Местный житель пришел в военкомат и ранил военного комиссара, после чего был задержан по горячим следам сотрудниками Росгвардии.

В настоящий момент на месте работают следователи и криминалисты СКР. Подозреваемый находится на допросе, устанавливаются мотивы преступления.

Пострадавшего госпитализировали, за его жизнь борются врачи. Ранее сообщалось, что его прооперировали и перевели в отделение реанимации.