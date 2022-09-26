Пострадавшего во время стрельбы военкома доставили в операционную

Пострадавший во время стрельбы в военкомате Усть-Илимска военком находится в операционной

Пострадавший во время стрельбы в военкомате в Усть-Илимске военком находится в операционной. Об этом в понедельник, 26 сентября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Пострадавший в крайне тяжелом состоянии, уточняет Telegram-канал 112. Врачи закончили операцию и собираются перевести его в отделение реанимации.

По предварительным данным, в него выстрелили шесть раз.

О стрельбе в военкомате стало известно утром 26 сентября. 25-летний местный житель Руслан Зинин вошел в здание, начал стрелять и ранил военкома.

Молодого человека оперативно задержали. Мотивы его поступка сейчас устанавливаются.