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СКР возбудил дело в отношении устроившего стрельбу в военкомате россиянина

СКР возбудил дело в отношении устроившего стрельбу в военкомате Усть-Илимска россиянина

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Иркутской области следователи возбудили дело в отношении 25-летнего россиянина, устроившего стрельбу в военкомате в городе Усть-Илимск. Об этом в понедельник, 26 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Карина Головачева.

Стрелку вменяют статьи 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 222 («Незаконное хранение и ношение оружия») УК РФ.

О стрельбе стало известно утром 26 сентября. Местный житель пришел в военкомат и ранил военного комиссара, после чего был задержан по горячим следам сотрудниками Росгвардии.

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты СКР. Подозреваемый находится на допросе, устанавливаются мотивы преступления.

Пострадавшего госпитализировали, за его жизнь борются врачи. Ранее сообщалось, что его прооперировали и перевели в отделение реанимации.

Елизавета Новикова
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