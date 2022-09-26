СКР возбудил дело в отношении устроившего стрельбу в военкомате россиянина

СКР возбудил дело в отношении устроившего стрельбу в военкомате Усть-Илимска россиянина

В Иркутской области следователи возбудили дело в отношении 25-летнего россиянина, устроившего стрельбу в военкомате в городе Усть-Илимск. Об этом в понедельник, 26 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Карина Головачева.

Стрелку вменяют статьи 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 222 («Незаконное хранение и ношение оружия») УК РФ.

О стрельбе стало известно утром 26 сентября. Местный житель пришел в военкомат и ранил военного комиссара, после чего был задержан по горячим следам сотрудниками Росгвардии.

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты СКР. Подозреваемый находится на допросе, устанавливаются мотивы преступления.

Пострадавшего госпитализировали, за его жизнь борются врачи. Ранее сообщалось, что его прооперировали и перевели в отделение реанимации.