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В ЕС призвали запретить экспорт в Россию радаров и смартфонов

EUobserver: в Евросоюзе призвали запретить экспорт в Россию радаров и смартфонов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Новый пакет антироссийских санкций со стороны Евросоюза (ЕС) содержит предложение о запрете экспорта в Россию смартфонов, радиолокационной аппаратуры, лазерного оборудования и оказания IT-услуг российским клиентам. Об этом сообщает EUobserver.

Помимо этого, в ЕС предложили запретить ввозить банкноты из западных стран в Россию, а также продавать россиянам недвижимость. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкции Евросоюза в ответ на специальную военную операцию на Украине нанесли гораздо больший ущерб самой Европе, чем России.

Они [санкции] наносят огромный вред европейской экономике, ведь до небес взлетели европейская инфляция, коммунальные расходы, цены на природный газ и продукты питания, и все это из-за санкций, а экономика континента оказалась в рецессии

Петер СийяртоГлава МИД Венгрии

Также EUobserver рассказал о предложении снять с эфира некоторые российские телеканалы и ограничить доступы к сайтам таких новостных ресурсов, как NewsFront, SouthFront, а также аналитического центра Katehon, Фонда стратегической культуры и информационного агентства Инфорос.

Экспорт из Казахстана

В первой половине 2022 года экспорт электроники из Казахстана в Россию сильно вырос — страна увеличила поставки смартфонов в Россию в две тысячи раз. Из доступной статистики следует, что в прошлом году России телефонов было продано на сумму 36,8 тысячи долларов, а спустя год — на 78 миллионов. В количественном выражении экспорт смартфонов вырос почти в 328 раз — с 560 штук в первой половине 2021 года до 183,6 тысячи штук в текущем году.

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Рост наблюдается и в категории высокотехнологичной продукции. Казахстан стал поставлять в страну больше процессоров и контроллеров — экспорт увеличился в 121 раз, с 16 тысяч долларов в 2021 году до 1,7 миллиона долларов в текущем году. Также увеличился ввоз флешек, сим-карт и карт памяти.

Параллельный импорт

20 сентября глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что в Россию по параллельному импорту завезли более 1,3 миллиона тонн товаров на общую сумму свыше 9 миллиардов долларов. По оценке министра, в 2023 года начнет расти и инвестиционный импорт.

Ввезено более 1,3 миллиона тонн товаров на 9,3 миллиарда долларов. Это помогло поддержать потребительский спрос, прежде всего на рынке непродовольственных товаров: бытовой техники, бытовой химии

Максим РешетниковГлава Минэкономразвития

В свою очередь вице-премьер России Денис Мантуров сообщил, что Минпромторг намерен придерживаться «взвешенного» подхода при формировании списка подлежащих параллельному импорту товаров, чтобы «не навредить национальным компаниям».

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Вице-премьер спрогнозировал объем параллельного импорта в 2022 году.

За три с половиной месяца работы механизма (с 17 мая) было ввезено товаров почти на 9,4 миллиарда долларов. Поэтому мы уже немного скорректировали прогноз и по итогу года теперь ожидаем ввоза товаров по параллельному импорту на сумму не менее 20 миллиардов долларов

Денис МантуровВице-премьер России

В конце июня правительство России представило закон, легализующий параллельный импорт в Россию на 2022 год. В начале сентября программу продлили на весь 2023 год.

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Юлия Мискевич
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