В России назвали объем параллельного импорта

Вице-премьер Мантуров: объем параллельного импорта достиг 6,5 миллиарда долларов

Объем ввезенных в Россию товаров в рамках параллельного импорта с момента его запуска достиг почти 6,5 миллиарда долларов. Такие цифры назвал вице-премьер России Денис Мантуров, его слова приводит «Коммерсантъ».

Еще он уточнил, что Минпромторг намерен придерживаться «взвешенного» подхода при формировании списка подлежащих параллельному импорту товаров, чтобы «не навредить национальным компаниям».

Для ликвидации дефицита ряда товаров, в том числе бытовой техники, правительство подготовило закон, легализующий параллельный импорт в Россию на 2022 год. Параллельный, или серый, импорт предполагает ввоз товара в страну без разрешения правообладателя, например, при посредничестве третьих компаний. В список включают товары, которые прекратили поставлять на рынок.

В середине августа «Коммерсантъ» писал о том, что поставки техники по параллельному импорту в Россию оказались под угрозой. Дело в том, что поставщики планшетов, смартфонов, компьютеров опасаются, что с началом роста сезонного спроса в августе продавцы из ЕАЭС начнут отказывать российским партнерам в отгрузках техники.