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В МИД понадеялись на продолжение диалога с США по договору СНВ

Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия надеется на продолжение диалога с США по СНВ

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Россия надеется на продолжение диалога с США по договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом завил замглавы МИД России Сергей Рябков, его цитирует РИА Новости.

«Российская Федерация продолжает диалог по конкретике договора по СНВ, пожалуй, единственного сохранившегося на сегодняшний день инструмента в этой сфере, обеспечивающего относительную предсказуемость и стабильность», — заявил дипломат.

Рябков отметил, что контакты между Москвой и Вашингтоном по разным линиям сохраняются. «И я думаю, что при отсутствии с американской стороны стремления вообще пустить под откос все то, что осталось от контроля над вооружениями, как он создавался и как мы его знаем последние десятилетия, получится сохранить хотя бы элементы всей этой архитектуры», — заключил он.

Ранее стало известно, что власти США не намерены вести переговоры по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) с Россией, пока стороны не возобновят инспекции объектов ядерного оружия друг друга. «Первым шагом должно стать возобновление инспекций в рамках существующего нового договора СНВ, и мы пытаемся работать с русскими в этом направлении», — говорится в письме представителя СНБ.

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Анжелика Бережная
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