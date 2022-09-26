Интернет Starlink появится в школьных автобусах

TechSpot: SpaceX предложила подключить школьные автобусы к спутниковому интернету

SpaceX начала тестировать спутниковый интернет в школьных автобусах. Об этом сообщает издание TechSpot.

Корпорация Илона Маска предложила подключить автобусы для перевозки американских школьников к спутниковому интернету. Представители компании заявили об этом в заявке, которая была опубликована на сайте Федеральной комиссии по связи США (FCC) 20 сентября.

В сообщении говорится, что SpaceX намерена обеспечить связью жителей отдаленных регионов, которые не могут пользоваться обычным интернетом. Специалисты отметили, что у многих американских детей дорога до школы занимает более часа — это время они могли бы потратить на подготовку к школе и повторение учебного материала. В этой связи SpaceX предложила разрешить оборудование терминалами Starlink школьного транспорта. В рамках теста подобные устройства уже появились в некоторых школьных округах.

По словам журналистов, в SpaceX ссылаются на данные статистики, согласно которой около 17 миллионов американских школьников не имеют доступа к интернету дома. Также авторы напомнили, что ранее председатель FCC Джессика Розенворсел предложила выделить федеральное финансирование для оснащение школьных автобусов Wi-Fi-оборудованием.

SpaceX анонсировала платную возможность переноса терминалов Starlink и использование интернета на транспорте в мае. В конце лета компания выпустила рюкзак, который позволяет переносить оборудование из одной локации в другую.