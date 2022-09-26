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В МИД оценили перспективы работы с новым послом США в России

В МИД России заявили, что понимают, как работать с Трейси при ее назначении послом США

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Москве понимают, как выстраивать свою работу с Линн Трейси в случае ее назначения новым послом США в России. Так перспективы сотрудничества с американским дипломатом оценил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС в понедельник, 26 сентября.

По словам Рябкова, у Москвы есть определенные представления о Трейси и опыт взаимодействия с ней, поскольку ранее она уже работала в России.

«Мы, безусловно, неплохо представляем себе будущего (в случае утверждения сенатом Конгресса США) посла с учетом того, что госпожа Трейси ранее работала в РФ. Она не теряла внимания к регионам, которые нам, что называется, небезразличны, и впоследствии, до нынешнего выдвижения на пост посла США в Москве», — отметил представитель МИД.

Ранее Рябков заявил, что Москва одобрила назначение Трейси послом США в России. До этого ее кандидатуру на должность диппредставителя Вашингтона в Москве предложил президент США Джо Байден. В настоящее время Трейси возглавляет американскую дипмиссию в Армении.

В случае назначения Трейси станет первой женщиной на посту посла США в России. До этого она уже работала заместителем американского посла в Москве, когда эту должность занимал Джон Теффт.

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Варвара Кошечкина
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