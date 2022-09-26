Главы разведок стран СНГ проведут совещание в Москве

В СВР РФ заявили, что встреча глав разведок стран СНГ пройдет в Москве 30 сентября

Заседание руководителей органов безопасности и разведслужб стран Содружества Независимых Государств (СНГ) состоится в пятницу, 30 сентября, в Москве . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Кроме представителей от России, в мероприятии примут участие делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Совещание пройдет по вопросам разведдеятельности.

Ожидается, что в рамках встречи российский президент Владимир Путин обратится к главам разведок стран СНГ по видеосвязи. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путин пообщается с начальниками разведслужб СНГ 29 сентября.

Ранее Песков заявил, что послание Путина Федеральному Собранию состоится до конца года. По его словам, прямая линия с главой государства также состоится.

24 сентября РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте сообщило, что Путин может выступить с посланием к Федеральному Собранию 30 сентября.