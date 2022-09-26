Глава российского региона поручил проверить жалобы при мобилизации

Глава Башкирии Хабиров поручил проверить жалобы жителей при частичной мобилизации

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил муниципальным администрациям проверить жалобы жителей, которые поступают в ходе частичной мобилизации. Об этом он заявил во время оперативного совещания, трансляция которого доступна на YouTube-канале республиканского правительства.

«Выходите на военные комиссариаты, приходите к ним и начинайте работать со списками. В первую очередь, прежде чем начнете работать со списками, проанализируйте те обращения, которые к вам поступили. На ваши социальные сети», — сказал глава российского региона.

Он объяснил, что если предоставленные факты действительно являются препятствием для мобилизации гражданина, то, соответственно, необходимо решать вопрос, а если человека действительно ошибочно забрали, то нужно его отозвать.

Также политик уточнил, что в рамках частичной мобилизации призывается только один процент мобилизационного ресурса, в связи с чем необходимо прорабатывать «каждую фамилию».

«Не отмахивайтесь от людей, которые к вам подходят и во время проводов, сразу вникайте, разбирайтесь, что происходит. И вообще включайте, пожалуйста, голову», — заключил глава Башкирии.

Ранее начальник службы по мобилизационной работе и территориальной обороне Крыма Виктор Фесенко заявил, что в регионе вернули домой 400 человек, которых ошибочно призвали в рамках частичной мобилизации.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.