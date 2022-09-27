Всю Европу назвали пострадавшей от разрушений на «Северных потоках»

Аналитик ФНЭБ Юшков назвал всю Европу пострадавшей от разрушений на «Северных потоках»

Для России разрушения на «Северных потоках» — это негативный сценарий, заявил в беседе с «Лентой.ру» эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Также, по его словам, от повреждений газопроводов пострадает вся Европа.

Пострадавшие от разрушений «Северных потоков»

В ночь на 26 сентября упало давление в газопроводе «Северный поток-2». Позже стало известно, что потенциальная утечка газа из морского газопровода «Северный поток-2» произошла у берегов датского острова Борнхольм. К вечеру 26 сентября падение давления было зафиксировано в «Северном потоке-1». К ночи Nord Stream AG сообщила, что давление упало на обеих нитках. Отмечается, что не исключена диверсия.

Пострадает вся Европа Игорь Юшков аналитик ФНЭБ

«Европейцы, а особенно немцы, подразумевали, что, может быть, сейчас "Северный поток" и "Северный поток-2" будут остановлены, но потенциально возможность их запустить была», — отметил Юшков.

Аналитик объяснил, что сейчас вся Европа, а в первую очередь Германия, осталась без плана «Б».

«Если будет сильный кризис или очень морозная зима, или прекратятся поставки из других источников, то была опция договориться с Россией, запустить газопроводы и получить достаточный объем газа, чтобы не замерзнуть. А теперь этой опции не будет», — заявил он.

Юшков также убежден, что восстановить газовые отношения будет крайне сложно. «Потому что физически нужно будет ремонтировать газопроводы», — добавил он.

Можно сказать, что это такая попытка разорвать последние мосты, которые оставались между Россией и Германией. И это крайне негативно для европейцев как минимум в этот отопительный сезон Игорь Юшков аналитик ФНЭБ

«Ни для Германии, ни для России это пользы не несет. Ну и плюс отношения между Россией и Европой в газовой сфере окончательно разрываются. А это уже несет пользу для поставщиков СПГ. Теперь Европа сможет рассчитывать только на них», — уверен аналитик.

Выигравшие от разрушений «Северных потоков»

Юшков отметил, что разрушения «Северных потоков» будут выгодны поставщикам СПГ. Он добавил, что крупнейшим импортером в Европу является США.

«США хочет еще больше и еще дороже поставлять газ в Европу. А стратегически, даже с точки зрения политики, США было важно разорвать газовую связку между Россией и Германией. Поэтому они заинтересованы в разрушениях», — заявил он.

Другими странами, которые могут быть заинтересованы в разрушениях «Северных потоков», аналитик назвал Польшу и Украину.

«Потому что теперь, если европейские страны захотят прокачивать больше, то это надо будет делать либо через Украину, либо надо будет восстанавливать прокачку по газопроводу "Ямал—Европа", который идет через Польшу», — подытожил он.

Ранее Nord Stream AG сообщила, что сроки восстановления трех ниток морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» на данный момент оценить невозможно.