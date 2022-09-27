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Спорт

Бывший футболист сборной России рассказал о получении повестки

Экс-игрок «Динамо» Гришин рассказал, что обнаружил повестку в военкомат в почтовом ящике
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Бывший полузащитник московского «Динамо» и сборной России Сергей Гришин рассказал о получении повестки в военкомат. Его слова приводят «Известия».

«Повестку обнаружил в почтовом ящике в первые дни после объявления мобилизации. Я не знаю, что должен дальше делать. Уехать куда-то или, наоборот, собраться и прийти в военкомат?» — сказал 48-летний Гришин. Бывший футболист добавил, что ждет развития событий.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о реакции футболистов национальной команды на объявление частичной мобилизации в стране. Он заявил, что у многих игроков во время товарищеского матча с Киргизией мысли занимала политическая обстановка, а не футбол.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.

Ксения Курашкина
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