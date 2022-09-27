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Спорт

Карпин рассказал о реакции игроков сборной России на частичную мобилизацию

Тренер Валерий Карпин заявил, что игроки сборной России обсуждали частичную мобилизацию
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о реакции футболистов национальной команды на объявление частичной мобилизации в стране. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Когда вокруг тебя все говорят на такую тему, в какой-то момент и ты задумываешься. Ребята даже сообщали, что их знакомым пришли повестки. Понятно, что они это обсуждали. Наверное, трудно отключиться на сто процентов», — заявил тренер. Он добавил, что у многих игроков во время матча с Киргизией мысли занимала политическая обстановка, а не футбол.

Ранее сборная России одержала победу над командой Киргизии со счетом 2:1. Голами отметились Даниил Уткин и Александр Соболев, реализовавший пенальти. Это был первый за десять месяцев международный матч национальной сборной.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.

Анастасия Борисова
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