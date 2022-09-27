В России захотели быстрее находить бесхозное имущество

Член СФ Рукавишникова сообщила о подготовке законопроекта о выявлении бесхозного имущества

Сенаторы подготовили законопроект о выявлении бесхозного имущества в России. Они захотели упростить порядок выявления и принятия в муниципальную собственность подобных объектов, сообщает «Российская газета».

О разработке законопроекта сообщила член Совета Федерации Ирина Рукавишникова. Сенаторы предложили внести поправки в закон «О государственной регистрации недвижимости». По словам сенатора, с просьбой решить этот вопрос обращались власти Ростовской области, Республики Мордовия, Татарстана и других регионов.

«Речь идет о заброшенном, "ничейном" имуществе, а это жилые постройки, здания, сооружения, которые годами стоят без ухода, зачастую ветшают и рушатся, либо запустевающие земельные участки. Одна из причин такой ситуации — недостаточность действующих сейчас правовых механизмов их учета, выявления собственников или наследников», — заявила Рукавишникова. Однако на данный момент неизвестно, какие именно меры предложили сенаторы.

В июле 2022 года глава министерства строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин предложил разрешить регионам передавать невостребованные жилые помещения некоторым категориям россиян, включая ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Файзуллин попросил правительство поддержать законопроект, согласно которому ненужные жилые помещения будут предоставлять очередникам.