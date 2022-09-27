Первых резервистов Крыма и Севастополя проводили на боевое слаживание

Первых мобилизованных крымчан и севастопольцев проводили на боевое слаживание

Первых мобилизованных резервистов Крыма и Севастополя проводили на площади Нахимова в городе-герое Севастополе на боевое слаживание. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщает корреспондент РИА Новости.

Уточняется, что торжественно отправлены из Севастополя к местам подготовки и боевого слаживания были около 600 резервистов. На площадь Нахимова также пришли тысячи людей, чтобы попрощаться. В их числе оказались родственники, школьники, а также ветераны флота и Великой Отечественной войны. Под аплодисменты и марш «Прощание славянки» взводы резервистов направились к машинам.

По словам временно исполняющего обязанности командующего Черноморским флотом России вице-адмирала Виктора Соколова, впереди бойцов ждет слаживание на полигонах — в основном это занятия по тактической и огневой подготовке. Он также напомнил о важности защиты родины и понадеялся, что «богатый жизненный опыт» каждого резервиста поможет «снести все тяготы и лишения военной службы».

25 сентября о завершении мобилизационных мероприятий в Крыму сообщил глава региона Сергей Аксенов. Он выразил благодарность тем, кто пришел в военкоматы. Позднее, 26 сентября, о практически полном выполнении плана заявил и глава Севастополя Михаил Развожаев. Призванные в ходе частичной мобилизации крымчане и севастопольцы торжественно приняли воинскую присягу.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР. 21 сентября была объявлена частичная мобилизация в России. В Минобороны отметили, что всего будут призваны 300 тысяч резервистов.