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Федерация хоккея Канады призвала своих хоккеистов срочно уехать из России

Федерация хоккея Канады призвала своих хоккеистов, выступающих к КХЛ, уехать из России

Фото: Jason DeCrow / AP

Федерация хоккея Канады призвала своих хоккеистов, выступающих в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), срочно покинуть Россию. Об этом сообщает TSN со ссылкой на МИД Канады.

«Спортсмены, которые решили выступать и сотрудничать с Россией и Белоруссией, должны объяснить решения общественности. Канадцы должны избегать любых поездок в Россию и Белоруссию», — заявил глава МИД Канады Адриан Бланшар. Он подчеркнул, что возможности по предоставлению консульских услуг могут стать крайне ограниченными.

На данный момент в КХЛ выступают 48 канадцев, 44 из них — в клубах России и Белоруссии.

30 августа канадский защитник клуба «Сочи» Джо Морроу рассказал об отношении легионеров к России. Он назвал КХЛ второй по силе лигой в мире, и добавил, что, по его наблюдениям, люди в Канаде не обсуждают то, что происходит в Европе.

Анастасия Борисова
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