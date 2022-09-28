Американцы потеряли триллионы долларов из-за падения рынков

CNBC: Падение фондовых рынков лишило американцев более 9 триллионов долларов

Падение фондовых рынков лишило домохозяйства США более 9 триллионов долларов, констатировало CNBC.

По данным Федеральной резервной системы, вложения американцев в корпоративные акции и акции взаимных фондов упали до 33 триллионов долларов в конце второго квартала по сравнению с 42 триллионами долларов в начале года. По оценкам экспертов, такими темпами потери могут вырасти до 10 триллионов долларов, что станет большим препятствием для экономического роста страны.

Как говорила министр финансов США Джанет Йеллен, инфляция в США остается на неприемлемо высоком уровне. По словам Йеллен, одним из факторов возросшей инфляции является риск продолжения конфликта в Украине.

Одновременно американская версия журнала Forbes обновила список богатейших граждан страны. Первое место в топ-400 занял Илон Маск, владелец Tesla и основатель SpaceX, с состоянием в размере 251 миллиард долларов. Остальные места в топ-5 занимают сооснователь Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 106 миллиардов долларов, а также сооснователь Oracle Ларри Эллисон (101 миллиард долларов). Последним в этом списке находится Уоррен Баффет (97 миллиардов долларов).