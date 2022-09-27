Названы богатейшие граждане США

Американский Forbes назвал богатейших граждан США

По версии журнала Forbes богатейшим человеком в списке 400 самых богатых граждан США в 2022 году стал Илон Маск, владелец Tesla и основатель SpaceX, с состоянием в размере 251 миллиард долларов.

Предприниматель сместил с первого места основателя Amazon Джеффа Безоса, который четыре года подряд возглавлял этот рейтинг. Маск стал на 60,5 миллиардов долларов богаче, чем год назад — поспособствовал 11-процентный рост цен на акции Tesla 11, а также оценка компании SpaceX в 127 миллиардов долларов. Богатейший человек США обогнал своего соперника на 100 миллиардов долларов. В апреле Илон Маск также впервые возглавил ежегодный рейтинг миллиардеров мира по версии Forbes.

Остальные места в топ-5 занимают сооснователь Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 106 миллиардов долларов, а также сооснователь Oracle Ларри Эллисон (101 миллиард долларов). Последним в этом списке находится Уоррен Баффет (97 миллиардов долларов). В топ-10 вошли основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, экс-глава Microsoft Стив Балмер, бизнесмен Майкл Блумберг и совладелец сети супермаркетов Walmart Джим Уолтон. Самой богатой женщиной в США журнал называет Джулию Кох, вдову предпринимателя Дэвида Коха, совладельца второй по размеру крупнейшей частной компании США Koch Industries.

Общее состояние топ-20 списка в этом году составило 1,6 триллиона долларов, что на 235 миллиардов меньше, чем было в прошлом году. В сумме состояние 400 богатейших бизнесменов США сократилось на 500 миллиардов долларов. По данным Bloomberg Billionaires Index (BBI), в первой половине 2022 года богатейшие люди мира суммарно потеряли 1,4 триллиона долларов.

Согласно BBI, на первом месте в рейтинге богатейших людей на планете также стоит Илон Маск, на втором — Джефф Безос, третье занимает индийский мультимиллиардер Гаутам Адани. 16 сентября он обогнал Безоса, заняв вторую строчку списка, сейчас его состояние составляет 135 миллиардов долларов, в то время как состояние Безоса оценивается в 138 миллиардов долларов. Индекс рассчитывается на базе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями.