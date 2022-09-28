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Оценена возможность искусственного происхождения COVID-19

В центре Гамалеи не видят особых причин для искусственного происхождения COVID-19

Фото: Aly Song / Reuters

Российский ученый Сергей Альховский, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии Института вирусологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи оценил возможность искусственного происхождения вируса SARS-Cov-2, возбудителя COVID-19, в лаборатории. Об этом он рассказал на биотехнологическом форуме Openbio, сообщает ТАСС.

Ранее научный журнал The Lancet опубликовал материал, в котором допускалась возможность утечки коронавируса из лаборатории в результате вирусологических исследований. Теперь отечественные специалисты поделились собственными выводами и считают, что установить искусственное происхождение вируса со 100-процентной вероятностью не представляется возможным. Даже если патоген был выведен в лаборатории, откуда впоследствии «сбежал», он должен был первоначально сформироваться в природных условиях.

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«В этом плане я, как и большинство вирусологов, являюсь сторонником естественного происхождения. Все вот эти предположения по поводу искусственного создания из разных вариантов носят абсолютно претенциозный характер, во много политически мотивированный. Нет каких-то особых причин для того, чтобы считать, что это действительно вирус искусственного происхождения», — прокомментировал Альховский.

В сентябре 2022 года члены комиссии Lancet выдвинули несколько версий появления COVID-19. Доказать ту или иную версию полноценно не удалось, поэтому специалисты отмечают необходимость дальнейших научных исследований.

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Елена Апазиди
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