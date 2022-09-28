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Россиянам назвали основные проблемы при покупке «вторички»

Юрист Уткин: при покупке вторичного жилья могут быть проблемы с залогами

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

При покупке жилья на вторичном рынке будущий собственник может столкнуться с проблемами, включая аннулирование сделки. Основные нюансы в подобных сделках россиянам назвал ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин, сообщают «Известия».

По словам эксперта, при оформлении сделки у покупателей могут появиться проблемы с залогами, задолженностями по ЖКУ, неузаконенной перепланировкой, невыделенными детям долями, а также подделкой документов при демпинге. Уткин посоветовал покупателям, которые приобретают жилье без агентства, нанять юриста для помощи с документами.

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Специалист предупредил, что за каждое нарушение продавцу приходится понижать цену — если лот продается дешевле более чем на 10 процентов, чем похожие объекты, то, скорее всего, от него хотят быстро избавиться. «Также стоит узнавать о страховании ответственности агентства перед покупателем и приобретать страхование титула плюс составлять жесткий договор купли-продажи, по которому за все юридические огрехи с жильем материальную ответственность будет нести продавец, причем если не бессрочно, то как минимум в течение пяти лет», — объяснил Уткин.

Ранее россиян предупредили, что после покупки квартиры в новостройке в будущем существует риск потерять деньги, если воспользоваться программой ипотеки по ставке около нуля процентов годовых. В таком случае застройщики могут повышать стоимость квартир на 10-30 процентов. В итоге завышенная цена будет покрывать выгоду от низкого процента.

Нина Ташевская
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