Россиянам назвали риски при покупке квартир

При покупке квартиры по околонулевой ставке в будущем россияне рискую потерять деньги

После покупки квартиры в новостройке в будущем существует риск потерять деньги, если воспользоваться программой ипотеки по ставке около нуля процентов годовых. Опасности при приобретении жилья в разговоре с РИА Новости назвали эксперты в сфере недвижимости.

По словам специалистов, продавая квартиры по такой ставке, застройщики могут повышать стоимость квартир на 10-30 процентов. В итоге завышенная цена покрывает выгоду от низкого процента. В будущем, если заемщик не сможет выплачивать кредит, ему будет сложно продать жилье по той цене, за которую он его купил.

Россиян также предупредили о риске купить квартиру с недостатками. Раньше в таком случае покупатель мог не подписывать акт и требовать устранить проблемы и выплатить компенсацию. Согласно новым правилам, жильцы имеют право только требовать от застройщика устранить недостатки в течение 60 дней.

На данный момент существует риск получить недостоверные сведения о квартире — с конца июня Росреестр перестал ставить штамп на договорах купли-продажи, аренды, дарения и на договоры долевого участия. В таком случае покупателям посоветовали провести экспертизу документов.

Ранее ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин рассказал о риске потери квартиры при сдаче в аренду. По его словам, мошенники могут продать арендуемую квартиру без ведома владельца.