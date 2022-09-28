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Глава МВД Финляндии упала в обморок на брифиге по взрывам на «Северных потоках»

Глава МВД Финляндии Микконен потеряла сознание во время правительственного брифинга

Фото: Lehtikuva / Antti Yrjonen / Reuters

Глава Министерства внутренних дел (МВД) Финляндии Криста Микконен потеряла сознание во время правительственного брифинга, посвященного ситуации с авариями на «Северных потоках». Об этом следует из трансляции, которая велась на канале финского кабмина в соцсетях.

В мероприятии, которое проходило в Доме правительства в среду, 28 сентября, также приняли участие премьер-министр страны Санна Марин, глава МИД Финляндии Пекки Хаависто, министр обороны Антти Кайконен и министр внутренних дел Криста Микконен.

Глава МВД упала в обморок во время вопроса журналиста, перед этим она успела заявить, что Финляндия рассмотрит строительство заборов на границе с Россией. К потерявшему сознание политику сразу пришли на помощь, ей помогли подняться и покинуть зал. «Да, у нас был очень длинный день», — сказала премьер-министр Финляндии Санна Марин.

Ранее сообщалось, что служба безопасности Швеции начала расследование по факту утечек газа с газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». В стране назвали инцидент, в ходе которого произошла разгерметизация, грубой диверсией, и не исключили иностранного вмешательства.

Ранее Nord Stream AG сообщила о том, что в одно и то же время на трех нитках газопроводов в Балтийском море были обнаружены разрушения. Еврокомиссия призвала расследовать этот инцидент.

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Варвара Кошечкина
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