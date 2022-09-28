Глава МВД Финляндии упала в обморок на брифиге по взрывам на «Северных потоках»

Глава МВД Финляндии Микконен потеряла сознание во время правительственного брифинга

Глава Министерства внутренних дел (МВД) Финляндии Криста Микконен потеряла сознание во время правительственного брифинга, посвященного ситуации с авариями на «Северных потоках». Об этом следует из трансляции, которая велась на канале финского кабмина в соцсетях.

В мероприятии, которое проходило в Доме правительства в среду, 28 сентября, также приняли участие премьер-министр страны Санна Марин, глава МИД Финляндии Пекки Хаависто, министр обороны Антти Кайконен и министр внутренних дел Криста Микконен.

Глава МВД упала в обморок во время вопроса журналиста, перед этим она успела заявить, что Финляндия рассмотрит строительство заборов на границе с Россией. К потерявшему сознание политику сразу пришли на помощь, ей помогли подняться и покинуть зал. «Да, у нас был очень длинный день», — сказала премьер-министр Финляндии Санна Марин.

Ранее сообщалось, что служба безопасности Швеции начала расследование по факту утечек газа с газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». В стране назвали инцидент, в ходе которого произошла разгерметизация, грубой диверсией, и не исключили иностранного вмешательства.

Ранее Nord Stream AG сообщила о том, что в одно и то же время на трех нитках газопроводов в Балтийском море были обнаружены разрушения. Еврокомиссия призвала расследовать этот инцидент.