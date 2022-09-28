Швеция не исключила иностранной диверсии на «Северных потоках»
Служба безопасности Швеции начала расследование по факту утечек газа с газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Ранее расследованием занималась шведская полиция. Об этом сообщает РИА Новости.
Представители службы безопасности королевства называют инцидент, в ходе которого произошла разгерметизация, грубой диверсией. Помимо этого, Швеция не исключила иностранного вмешательства.
«Расследование ведет служба безопасности Швеции, поскольку речь может идти о серьезном преступлении, которое, по крайней мере в какой-то степени, затрагивает интересы Швеции, и нельзя исключать, что за делом стоят иностранные силы», — сказано в заявлении.
Службы безопасности Германии допустили, что обе нитки трубопровода «Северный поток», на которых произошла авария, и весь газопровод «Северный поток-2» более непригодны для использования и будут закрыты навсегда.
Ранее Nord Stream AG сообщила о том, что в одно и то же время на трех нитках газопроводов в Балтийском море были обнаружены разрушения. Еврокомиссия призвала расследовать этот инцидент.