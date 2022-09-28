В Госдуме высказались о брони для футболистов сборной России

Депутат Светлана Журова заявила, что футболисты сборной России могут получить отсрочку

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о брони для футболистов сборной России. Ее слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Депутат посчитала, что данная категория спортсменов может получить отсрочку от частичной мобилизации. «К международным соревнованиям нужно сохранить состав спортсменов, которые будут представлять страну, когда все это закончится», — заявила она. При этом Журова подчеркнула, что добровольцев останавливать не стоит.

Ранее 28 сентября стало известно, что бывший игрок сборной России по футболу Динияр Билялетдинов получил повестку в военкомат. Отмечалось, что спортсмен будет выяснять, правильная ли это повестка или ее прислали по ошибке.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.