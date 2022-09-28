Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Роман Сафиуллин
2:0
Завершен
Томас Мартин Этчеверри
Тель-Авив
Химки
0:5
Завершен
Локомотив М
Фонбет Кубок России|Группа A
Локомотив
1:2
3-й период
live
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
2:1
3-й период
live
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
5:0
3-й период
live
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
1:1
2-й тайм
live
Сочи
Фонбет Кубок России|Группа D
Спорт

В Госдуме высказались о брони для футболистов сборной России

Депутат Светлана Журова заявила, что футболисты сборной России могут получить отсрочку
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о брони для футболистов сборной России. Ее слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Депутат посчитала, что данная категория спортсменов может получить отсрочку от частичной мобилизации. «К международным соревнованиям нужно сохранить состав спортсменов, которые будут представлять страну, когда все это закончится», — заявила она. При этом Журова подчеркнула, что добровольцев останавливать не стоит.

Ранее 28 сентября стало известно, что бывший игрок сборной России по футболу Динияр Билялетдинов получил повестку в военкомат. Отмечалось, что спортсмен будет выяснять, правильная ли это повестка или ее прислали по ошибке.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Вертолет ВВС США 9 часов кружил в районе «Северного потока» в ночь аварии
Глава СПЧ прокомментировал отъезд граждан из России
Германия решила отложить спасение планеты
Москвичей предупредили о сильном тумане
Терапевт связала ухудшение внешнего вида ногтей с рядом заболеваний
В России увеличат материнский капитал
Нападение двоих неизвестных на салон связи в Петербурге попало на видео
Стало известно состояние пострадавших при взрыве под Белгородом
Российского пенсионера осудят за организацию похищения родного брата и его жены
Молдавия отказалась признать результаты референдумов на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.