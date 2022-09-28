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Бронзовый призер Евро-2008 получил повестку в военкомат

Бывший игрок сборной России по футболу Динияр Билялетдинов получил повестку в военкомат
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Бывший игрок сборной России по футболу Динияр Билялетдинов получил повестку в военкомат. Об этом РИА Новости сообщил отец спортсмена Ринат Билялетдинов.

«Сложно говорить про эмоции, потому что он не служил, хотя проходил воинскую службу, но она была специфической, со спортивным уклоном. Это было 19 лет назад. То есть да, он принимал присягу, но служил по спортивной линии», — заявил Билялетдинов-старший. Он отметил, что спортсмен будет выяснять, правильная ли это повестка или ее прислали рано.

Билялетдинов — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года. В составе московского «Локомотива» он выигрывал чемпионат России, становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее о получении повестки в военкомат рассказал бывший полузащитник московского «Динамо» и сборной России Сергей Гришин.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.

Андрей Стрельцов
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