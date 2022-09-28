Описан порядок вхождения новых регионов в состав России

Сенатор Ковитиди назвала вопрос присоединения новых субъектов к РФ прерогативой президента

Для присоединения к России новых регионов необходим ряд правовых процедур. Порядок вхождения новых регионов в состав страны в беседе с «Лентой.ру» описала член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

После проведения референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях российские власти будут действовать, исходя из опыта присоединения Крыма, утверждает сенатор.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, данный вопрос, что касается правового аспекта, является прерогативой президента страны Ольга Ковитиди российский сенатор

«У нас уже есть положительный опыт принятия в состав Российской Федерации новых субъектов — республики Крым и города-героя Севастополя. Основанием для принятия в Российскую Федерацию в соответствие с Конституцией являются результаты референдума. Должны будут быть приняты декларации о независимости указанных субъектов. В последующем должны будут быть заключены договоры между Россией и Херсонщиной, Запорожским краем, ЛНР и ДНР об образовании в составе России новых субъектов. Это должен быть федеральный конституционный закон. Если говорить о сроках, то моментом принятия считается дата подписания между Российской Федерацией и вновь образованными субъектами соглашения о принятии их в состав страны», — рассказала член верхней палаты российского парламента.

Большинство жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Украины проголосовали на референдумах за вхождение регионов в состав России на правах субъектов федерации.

Так, в ДНР за присоединение отдали голоса 99,23 процента, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожье — 93,11 процента избирателей.

Как сообщил сенатор Сергей Цеков, регионы будут объединены в новый федеральный округ. Он допустил, что в него также войдет республика Крым.