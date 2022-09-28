Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Описан порядок вхождения новых регионов в состав России

Сенатор Ковитиди назвала вопрос присоединения новых субъектов к РФ прерогативой президента

Фото: Shutterstock

Для присоединения к России новых регионов необходим ряд правовых процедур. Порядок вхождения новых регионов в состав страны в беседе с «Лентой.ру» описала член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

После проведения референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях российские власти будут действовать, исходя из опыта присоединения Крыма, утверждает сенатор.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, данный вопрос, что касается правового аспекта, является прерогативой президента страны

Ольга Ковитидироссийский сенатор

«У нас уже есть положительный опыт принятия в состав Российской Федерации новых субъектов — республики Крым и города-героя Севастополя. Основанием для принятия в Российскую Федерацию в соответствие с Конституцией являются результаты референдума. Должны будут быть приняты декларации о независимости указанных субъектов. В последующем должны будут быть заключены договоры между Россией и Херсонщиной, Запорожским краем, ЛНР и ДНР об образовании в составе России новых субъектов. Это должен быть федеральный конституционный закон. Если говорить о сроках, то моментом принятия считается дата подписания между Российской Федерацией и вновь образованными субъектами соглашения о принятии их в состав страны», — рассказала член верхней палаты российского парламента.

Большинство жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Украины проголосовали на референдумах за вхождение регионов в состав России на правах субъектов федерации.

Так, в ДНР за присоединение отдали голоса 99,23 процента, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожье — 93,11 процента избирателей.

Как сообщил сенатор Сергей Цеков, регионы будут объединены в новый федеральный округ. Он допустил, что в него также войдет республика Крым.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Меркель призвала серьезно отнестись к словам Путина о ядерном оружии
Россиянам назвали риски при оформлении ВНЖ за границей
У звезды «Сплетницы» и «Прослушки» Марлайн Барретт выявили рак яичников и матки
Автомобиль с надписью «военный комиссариат» заметили на границе с Грузией
Кадыров показал видео ампутации руки чеченского бойца сослуживцами
На Украине заявили о розыске организаторов референдумов
C 1 октября в России изменятся правила ОСАГО
Кара Делевинь впервые посетила торжество после выхода на улицу в грязной одежде
В РУСАДА сделали новое заявление по делу Валиевой
Пушилин отправился в Москву оформлять вхождение ДНР в состав России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.