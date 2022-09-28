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Найдены доказательства затопления Марса

Nature: марсоход Zhurong нашел доказательства затопления Марса

Изображение: nature.com

Команда ученых из Китайской академии наук совместно с коллегами из Пекинского университета нашла доказательства затопления Марса с помощью аппарата Zhurong. Результаты работы опубликованы в журнале Nature.

Предоставленные марсоходом данные, собранные с 2021 года в равнине Утопия — ударном кратере — показали наличие как минимум двух слоев некой породы. Первый располагается на глубине от 10 до 30 метров, второй — от 30 до 80 метров. Ни один из существующих методов исследования не позволяет на данный момент понять, что именно там находится, поскольку радиоволны не различают плотность камня, льда или магмы.

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Специалисты предполагают, что глубокий и старый слой образовался в результате того, что мелкие камни осели на более крупные во время наводнения примерно три миллиарда лет назад. Такой процесс потребовал бы быстрого и сильного наводнения, которое сдвигало валуны. Второй слой, по мнению исследователей, сформировался аналогичным образом — после наводнения примерно 1,6 миллиарда лет назад.

Гипотеза согласуется с предыдущими работами, в которых было выявлено, что в указанный период времени на Марсе фиксировалась выраженная ледниковая активность. При этом признаков вулканических извержений, которые могли бы образовать слои, обнаружено не было.

В мае сотрудники Китайской академии наук в сотрудничестве с коллегами из Копенгагенского университета представили доказательства того, что вода присутствовала на Марсе не так давно, как считалось ранее.

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Елена Апазиди
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