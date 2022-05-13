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Найдено доказательство недавнего присутствия воды на Марсе

Science Advances: ученые заявили о недавнем существовании воды на Марсе

Фото: Nasa / Unsplash

Группа ученых из Китайской академии наук в сотрудничестве с коллегами из Копенгагенского университета нашла доказательства того, что вода присутствовала на Марсе совсем не так давно, как считалось ранее. Выводы исследования описаны в журнале Science Advances.

Предположения об относительно недавнем присутствии воды на Марсе основывались на проведенном анализе льда в гидратированных минералах китайского ровера Zhurong. Предыдущие исследования гласили, что часть поверхности Марса была покрыта водой около трех миллиардов лет назад. Специалисты сравнили образцы, найденные в скалах на Марсе, с камнями на Земле. Оказалось, что некоторые из них являются гидратированными минералами (с содержанием воды).

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По мнению ученых, вода сохранялась на Марсе дольше, чем считалось ранее, благодаря таким минералам на его поверхности. Кроме того, они высказали предположение, что существование таких пород может означать наличие грунтового льда, который астронавты смогут использовать для различных целей.

В апреле 2022 года американские исследователи Палеонтологического института (PSI) обнаружили движение льда на фотографиях южного полюса Марса, несмотря на более ранние предположения, что ледяной покров планеты неподвижен.

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Елена Апазиди
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