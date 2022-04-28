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В полярных льдах Марса заметили движение

Nature Astronomy: на полярной шапке Марса заметили движение льда

Фото: NASA / Globallookpress.com

Специалисты Палеонтологического института (PSI) в США заметили движение льда на снимках южного полюса Марса. Ранее считалось, что ледяной покров планеты неподвижен. Выводы наблюдений описаны в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Для этого ученые создали компьютерную модель, в которой постарались проследить климатические процессы, послужившие формированию «двойной» полярной шапки Марса, состоящей из сухого льда из углекислого газа и водяного льда.

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В результате выяснилось, что существующая южная полярная шапка Марса не могла появиться из-за осадков CO2 из атмосферы на поверхность льда из воды, как ранее предполагалось. Исследователи объясняют это тем, что наиболее крупные залежи сухого льда находятся преимущественно в низинах рядом с полярным кругом, а не на возвышенностях. Однако ученые также заметили на снимках характерный рельеф, который оказался сжатыми грядами торосов и ледниковыми бассейнами, которые могут быть следствием движения горных ледников и крупных ледовых массивов на полюсе.

Ранее американские специалисты из Университета штата Аризоны выявили происхождение таинственных пород в двух марсианских кратерах. По их мнению, они могут быть игнимбритами, то есть одновременно являются осадочными и магматическими.

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Елена Апазиди
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